Во Львове экстренно сел самолет: известна причина

В ночь на вторник, 15 мая, экстренную посадку во Львове совершил самолет норвежской авиакомпании Norwegian B737, выполнявший рейс из Анталии в Осло. Причиной экстренной посадки самолета стало то, что одна из его пассажирок потеряла сознание.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на сотрудника пресс-службы Международного аэропорта "Львов".

Так, самолет совершил посадку на запасной полосе. На место прибыли необходимые службы технической помощи и медицинская бригада.

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Медики оказали помощь женщине, которая потеряла сознание, и осмотрели других пассажиров. Четверо из них – больная и ее муж и пожилая пара, которой было плохо во время перелета, остались во Львове. Остальные пассажиры вылетели в Осло.