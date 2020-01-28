Во Львове электроопоры упали на легковушку и троллейбус: видео

Во Львове на улице Научной утром, 28 января, обвалились две электроопоры. Одна из них раздавила легковой автомобиль, а другая – упала на троллейбус маршрута №22. Во Львовском городском совете рассказали, что в результате инцидента никто не пострадал.

Из-за падения электроопор частично перекрыто движение транспорта по улице. На месте работают службы ЛКП "Львовэлектротранс" и полиция, сообщили в горсовете.

К слову: Авто въехало в остановку с людьми в центре Львова: фото

Инцидент произошел около 12:15 возле перекрестка улиц Стрийской и Научной. Именно там расположена конечная остановка троллейбуса маршрута №22. Вероятно, именно из-за того, что троллейбус был почти пустым, и не было пострадавших.

Сначала одна опора упала на троллейбус, а потом другая повалилась на легковой автомобиль, который ехал сразу позади. На опубликованных в сети кадрах видно, что легковушка пострадала больше.

Электроопоры упали на легковушку и троллейбус на Научной: смотрите видео