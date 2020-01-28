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      Во Львове электроопоры упали на легковушку и троллейбус: видео

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      На Научной электроопоры обвалились прямо на дорогу / фото: Виталий Курка

      Во Львове на улице Научной утром, 28 января, обвалились две электроопоры. Одна из них раздавила легковой автомобиль, а другая – упала на троллейбус маршрута №22. Во Львовском городском совете рассказали, что в результате инцидента никто не пострадал.

      Из-за падения электроопор частично перекрыто движение транспорта по улице. На месте работают службы ЛКП "Львовэлектротранс" и полиция, сообщили в горсовете.

      К слову: Авто въехало в остановку с людьми в центре Львова: фото

      Инцидент произошел около 12:15 возле перекрестка улиц Стрийской и Научной. Именно там расположена конечная остановка троллейбуса маршрута №22. Вероятно, именно из-за того, что троллейбус был почти пустым, и не было пострадавших.

      Сначала одна опора упала на троллейбус, а потом другая повалилась на легковой автомобиль, который ехал сразу позади. На опубликованных в сети кадрах видно, что легковушка пострадала больше.

      Электроопоры упали на легковушку и троллейбус на Научной: смотрите видео

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Полиция Новости Львова
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