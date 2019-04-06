Во Львове к Пасхе завершат демонтаж незаконной многоэтажки

В конце марта во Львове начали сносить 7-этажный самострой. Это первый в Украине случай принудительного сноса многоквартирного дома такого размера.

Так, работы на улице Лычаковской, 259 идут уже 2 недели и продлятся еще столько же. По состоянию на 5 апреля уже снесены кровля и проводится разрушение ненесущих строительных конструкций. Также 5 апреля к работам привлекли 26-тонную технику.

"Государство есть там, где есть закон, где есть сила закона. Этот дом был построен без единого разрешительного документа со стороны города. Мы приняли политическое решение, что этот дом должен быть снесен, потому что он построен с нарушением всех норм действующего законодательства. К Пасхе все должно быть зачищено. Это – первый раз в истории украинской независимости мы имеем четкое исполнение закона. Это – месседж всем застройщикам в городе и в Украине – если вы будете нарушать закон, вас ждет такая же судьба, как этот дом", – прокомментировал снос дома городской председатель Львова Андрей Садовый.

Андрей Садовый также добавил, что земельный участок под застройкой находится в частной собственности.

"Поскольку мы тратим сейчас бюджетные средства на демонтаж этого здания, то будем подавать следующий иск к владельцу участка. Я думаю, что мы отсудим его в собственность общины, и уже потом община будет принимать решение, что здесь должен быть. Возможно, это будет детская или спортивная площадка. Однако никаких незаконных зданий здесь не будет", – подчеркнул Андрей Садовый.

По информации Инспекции государственного архитектурно-строительного контроля во Львове, Ооо "Лидер Монолит" начал строительные работы без получения исходных данных градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка, без должным образом разработанного и утвержденного проекта на строительство, а также были внесены недостоверные данные в декларацию о начале выполнения строительных работ, в результате чего регистрацияуказанной декларации на начало выполнения строительных работ была отменена. Ооо "Лидер Монолит" не имел документа на право выполнения строительных работ.

В 2016 году Инспекция ГАСК в Львове подала исковое заявление в Лычаковский районный суд о сносе самовольно построенного объекта — многоквартирного жилого дома с офисными помещениями на первом уровне на ул. Лычаковской, 259 в Львове.

Уже в 2017 году постановлением Лычаковского районного суда города Львова административный иск Инспекции о сносе был удовлетворен полностью. Следовательно, самовольную застройку должны были снести, а общество с ограниченной ответственностью "Лидер Монолит" должно компенсировать все затраты, связанные со сносом этого объекта.



Снос 7-этажного самостроя во Львове

ООО "Лидер Монолит" подал апелляционную жалобу на упомянутое постановление суда первой инстанции.

В результате восьмой апелляционный административный суд утвердил постановление Лычаковского районного суда и оставил его без изменений. Следовательно, Инспекция ГАСК выиграла решение.

Это впервые во Львове, когда Инспекция ГАСК одержала победу в суде по иску о сносе самовольно построенного объекта.

После получения исполнительного документа, Инспекция приняла меры по исполнению этого решения суда.

По информации начальника Лычаковского отдела государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Львовской области, более 2,5 месяца длится исполнительное производство по сносу здания.

Работы по сносу идут уже две недели и продлятся еще около двух недель. Должнику был предоставлен срок для самостоятельного исполнения, однако должник его не выполнил, поэтому были приняты штрафные санкции. Подано заявление относительно ответчика в правоохранительные органы. По состоянию на сегодня снесена кровля и проводится разрушение ненесущих строительных конструкций. Застройщику направлялись процессуальные документы по адресу.



Снос самостроя во Львове

Напомним, финансирование сноса осуществляется за счет средств исполнительного производства, работу выполняет подрядная организация. Выделено более 2 миллионов гривен на авансирование дополнительных расходов исполнительного производства. Снос всего здания будет длиться от месяца до двух месяцев.

Как сообщили в Инспекции государственного архитектурно-строительного контроля в г. Львове, земельный участок был отведен ЛГС для обслуживания индивидуального жилого дома площадью 1000 квадратных метров еще в 1995 году. Построенная с нарушениями многоэтажка имеет семь этажей, однако ни одна квартира в доме не продана.