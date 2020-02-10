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      Во Львове люди избили пьяного пассажира самолета – видео

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      Пассажира самолета избили люди, потому что он задерживал рейс / news.yahoo.com

      На борту самолета произошла стычка, негодующие пассажиры самостоятельно пытались снять пьяного мужчину с рейса, но он сопротивлялся.

      В самолете компании SkyUp мужчина в нетрезвом состоянии задерживал вылет. Самолет направлялся из Львова в Киев. Об этом сообщает ZAXID.NET.

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      На видео видно, как несколько мужчин требуют покинуть самолет нетрезвого пассажира. Через некоторое время, словесный конфликт перерос в драку. Несколько мужчин, используя нецензурную лексику, избили нетрезвого пассажира. Один из участников выбил ему зубы.

      Проблемного пассажира сняли с рейса после того, как вмешались сотрудники аэропорта.

      Осторожно, нецензурная лексика. Люди избили пьяного пассажира, задерживал вылет – видео:

      Павел Фищук, который снял конфликт на видео, рассказал, что компания нетрезвых мужчин начала конфликтовать с другими пассажирами еще во время регистрации. Он добавил, что охрана аэропорта сняла с рейса двух мужчин. Еще один остался в самолете и сопротивлялся. На место происшествия была вызвана охрана аэропорта и полиция.

      Фищук отметил, что из-за инцидента самолет задержался во Львове на 2,5 часа.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Криминал Новости Львова Криминальные новости авиация
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