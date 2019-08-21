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      Во Львове четыре человека с собакой застряли в лифте на 8 часов

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      Во Львове люди с собакой застряли в лифте на 8 часов
      Во Львове люди с собакой застряли в лифте на 8 часов / www.facebook.com/toribal

      Во Львове жители одного из домов семь с половиной часов провели в подъемнике. Трое мужчин и женщина, больная диабетом, постоянно звонили во все возможные службы. Однако все было бесполезно. Лишь после того, как приехали правоохранители, им удалось выбраться из ловушки.

      В 9 утра они успели подняться лишь на два метра, когда свет выключился и лифт застрял.

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      "Я сразу не узнала, потому что там плохая связь, все начало подниматься на уши и мы поняли, что они застряли. Люди практически без еды и воды, потому что некуда в туалет сходить", – рассказала жена пострадавшего Мария Процюк.

      Небольшая щель в лифтовой шахте – вот и вся связь с внешним миром. Первые часы было освещение, впоследствии и оно исчезло. Трое мужчин и женщина с диабетом держались мужественно.

      застрягли у лфіті ліфт
      Щель – единственная возможность связи с миром

      Хуже всего было четвероногому другу.

      ліфт застрягли
      Хуже всего в лифте было собаке

      Люди жалуются, что на их звонки откликнулись только полицейские.

      Мы на месте уже третий час, однако генератора и вообще ничего нет. Говорили, что за 15 минут откроют, но прошло 3 часа и ничего нет,
      – рассказал сотрудник полиции Юрий Солтис.

      После долгожданного освобождения медики сразу оказали помощь женщине. Между тем представители компании и лифтеры семичасовой плен объяснили так.

      "Не сработала система аварийного проезда кабины. Если бы она сработала, лифт бы доехал до ближайшей остановки и открылись бы двери", – сказал руководитель компании по обслуживанию лифта Андрей Дмитрук.

      Некоторые из пленников готовы жаловаться и отстаивать свои права. Между тем света в среду не было в целом районе.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Мир животных Новости Львова
      Источник: 24 канал
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