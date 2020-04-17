Во Львове лучше всего придерживаются карантина, – Садовый

По состоянию на 17 апреля на Львовщине зафиксировали 203 случая заболевания коронавирусом. Андрей Садовый заявил, что львовяне лучше соблюдают карантин.

Мэр Львова поблагодарил жителей города за то, что они понимают важность соблюдения карантина. Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером".

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Кроме того, Садовый отметил, что на Пасху в храмах Львова будут только священники.

Мы имели несколько встреч со всеми епископами разных конфессий, и совместно пришли к твердой позиции, что в храмах будут только священники. Богослужения будут проводить онлайн и куличи можно освящать дома,

– отметил мэр Львова.

Также он добавил, что город направляет свои усилия на то, чтобы защитить и поддержать медиков. Поэтому к Пасхе врачам выплатили по 10 тысяч гривен помощи.

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