Во Львове лучше всего придерживаются карантина, – Садовый
По состоянию на 17 апреля на Львовщине зафиксировали 203 случая заболевания коронавирусом. Андрей Садовый заявил, что львовяне лучше соблюдают карантин.
Мэр Львова поблагодарил жителей города за то, что они понимают важность соблюдения карантина. Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером".
Важно Во Львове на коронавирус протестовали 500 священников, – Садовый
Кроме того, Садовый отметил, что на Пасху в храмах Львова будут только священники.
Мы имели несколько встреч со всеми епископами разных конфессий, и совместно пришли к твердой позиции, что в храмах будут только священники. Богослужения будут проводить онлайн и куличи можно освящать дома,
– отметил мэр Львова.
Также он добавил, что город направляет свои усилия на то, чтобы защитить и поддержать медиков. Поэтому к Пасхе врачам выплатили по 10 тысяч гривен помощи.
Коронавирус во Львове: что известно
- По состоянию на 17 апреля на Львовщине зафиксировали 203 случая заболевания коронавирусом, из них 11 человек во Львове выздоровели, еще 8 скончались.
- За весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 1025 человек, госпитализированы – 277, на амбулаторном лечении – 748 человек, выписаны – 183 человека.
- Власти города начали договариваться с отелями, которые расположены вблизи больниц, чтобы там некоторое время могли жить врачи.
- Комендантского часа во Львове не будет, однако людей просят сидеть дома.
- Во Львове усилили карантинные меры: все торговые заведения, которые не имеют стратегического значения для жизнедеятельности львовян, закрыли, не работают рестораны, кафе и кофейни, торгово-развлекательные центры.
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