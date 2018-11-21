Во Львове масштабный пожар охватил областную клиническую больницу: фото

Утром 21 ноября масштабный пожар вспыхнул в главном корпусе Львовской областной клинической больницы, который является кафедрой хирургии Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС во Львовской области, передает Zaxid.net

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Спасатели эвакуируют людей с 3-го этажа. Сильное задымление. Спасатели работают в аппаратах защиты органов дыхания. Сейчас идет эвакуация и тушения,

– отметили в ГСЧС.

Сейчас спасатели эвакуировали с 3-го этажа 170 человек – пациентов и персонал.

Огонь пытаются потушить почти сотня пожарных и 17 автомобилей ГСЧС. Также на место пожара в сопровождении патрульной полиции поехала карета "скорой помощи".

Информация о масштабах пожара и пострадавших пока отсутствует.



Во Львове загорелось помещение областной больницы



В областной больнице вспыхнул пожар