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      Во Львове масштабный пожар охватил областную клиническую больницу: фото

      83 Читати новину українською
      Во Львове горит областная больница
      Во Львове горит областная больница / Фото из Facebook

      Утром 21 ноября масштабный пожар вспыхнул в главном корпусе Львовской областной клинической больницы, который является кафедрой хирургии Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого.

      Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС во Львовской области, передает Zaxid.net

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      Спасатели эвакуируют людей с 3-го этажа. Сильное задымление. Спасатели работают в аппаратах защиты органов дыхания. Сейчас идет эвакуация и тушения,
      – отметили в ГСЧС.

      Сейчас спасатели эвакуировали с 3-го этажа 170 человек – пациентов и персонал.

      Огонь пытаются потушить почти сотня пожарных и 17 автомобилей ГСЧС. Также на место пожара в сопровождении патрульной полиции поехала карета "скорой помощи".

      Информация о масштабах пожара и пострадавших пока отсутствует.


      Во Львове загорелось помещение областной больницы


      В областной больнице вспыхнул пожар


      Пожар в областной больнице

      Теги: Новости Украины ГСЧС Новости Львова Пожар
      Источник: 24 Канал
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