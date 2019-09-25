Во Львове мать четырех детей планирует пробежать мировые марафоны

Львовянка Роксана Бондаренко – мать четырех детей уже преодолела около двух десятков полумарафонов. И на этом решила не останавливаться. Интересно, что бегать она начала, чтобы укрепить здоровье и поддерживать физическую форму. А теперь намерена одолеть шесть крупнейших мировых марафонов.

Ева, Николь, Эмма и Мишель – это четверо дочерей Роксаны и ее надежная поддержка, а еще они настойчивые напарники во время тренировок.

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Ранее женщина профессионально занималась теннисом, но из-за проблем со здоровьем она была вынуждена покинуть этот спорт.

"Мне врачи сказали, что можно бегом укрепить себе колени. И я начала тогда время от времени, еще тогда не фанатично, совершать такие пробежки", – рассказала Роксана Бондаренко.



Роксана Бондаренко / скриншот из видео 24 канала

Интенсивно тренироваться Роксана начала во время декрета.

Ко мне каждая женщина подходит и спрашивает: а как вам удается это делать? У вас четверо детей, как? И я говорю: на самом деле, это не так трудно. Вы берете детей и идете с ними в парк. Бегать – это немножечко быстрее, чем ходить,

– говорит наша героиня.

Первыми официальными соревнования по бегу у женщины стала Львовская десятка. Тогда Роксолана пробежала 10 километров быстрее всех в своей возрастной категории. Эта победа стала мощным толчком. Постепенно наша героиня начала бегать полумарафоны.

Дочери ее не только поддерживают, но и сами участвовали в соревнованиях. Ева тогда заняла 28 место, Николь – 23, Мишель – 10, а Эмма – 4. Девочки стремятся быть похожими на маму.



Роксана с детьми на марафоне / скриншот из видео 24 канала

Сейчас Роксана пробежала уже 18 полумарафонов. И когда этого стало мало, решила одолеть топовые марафоны планеты. Всего их шесть – в Бостоне, Лондоне, Берлине, Чикаго, Нью-Йорке и Токио.

В прошлом году атлетка уже справилась с 42-мя километрами в Германии. Поэтому следующая цель – марафон в Нью-Йорке в ноябре. Всего в течение года Роксана пробегает более трех тысяч километров. А еще, спортом женщина не ограничилась. Вскоре выйдет в свет ее книга о мастерстве бега.