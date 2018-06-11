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Во Львове мужчина разбил топором витрины и банкомат, потому что не получил пенсию

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Львовянин разбил топором витрины и банкомат, потому что не получил пенсию
Львовянин разбил топором витрины и банкомат, потому что не получил пенсию / Фото пресс-службы полиции

Во Львове около полуночи мужчина разбил топором банкомат и окна в магазине из-за того, что не получил пенсию.

По словам свидетелей, после совершения правонарушения, злоумышленник скрылся с места инцидента. Мужчина убегая, выбросил орудие, которым он совершил преступление. Вскоре лицо задержали, сообщили в полиции.

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45-летний мужчина не отрицал своего поступка, более того, он признался, что перед этим разбил банкомат на улице Петлюры. Свой поступок мужчина объяснил тем, что не получил пенсию, которую дают обычно до 10 числа каждого месяца, и это его возмутило,
– рассказывают в полиции.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Впоследствии, патрульные доставили мужчину во Франковский отдел полиции.

 

Теги: Новости Украины Полиция Пенсіонери Новости Львова
Источник: 24 Канал
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