Во Львове мужчина устроил стрельбу в торговом центре: видео

Задержание подозреваемого в стрельбе во Львове / Скриншот из видео

Во вторник, 4 февраля, в ТРЦ Forum Lviv, что на ул. Под Дубом во Львове, 23-летний мужчина устроил стрельбу. По предварительной информации, он стрелял из пневматического оружия. Его уже задержали правоохранители.