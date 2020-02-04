Во Львове мужчина устроил стрельбу в торговом центре: видео
Во вторник, 4 февраля, в ТРЦ Forum Lviv, что на ул. Под Дубом во Львове, 23-летний мужчина устроил стрельбу. По предварительной информации, он стрелял из пневматического оружия. Его уже задержали правоохранители.
О стрельбе в ТРЦ Forum Lviv на своей странице в фейсбук сообщил сооснователь сообщества "Варта-1" Игорь Зинкевич. По его информации, парень устроил стрельбу из-за отношений с девушкой.
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Пострадавших в результате стрельбы нет.
По словам пресс-секретаря полиции Львовской области Светланы Добровольской, задержание проводили сотрудники службы охраны.
Смотрите видео задержания мужчины, который открыл огонь во львовском ТРЦ: