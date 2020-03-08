Жестокое двойное убийство во Львове: полиция разоблачила злоумышленника за несколько часов

В одной из квартир на улице Антоновича во Львове полицейские нашли тела двух женщин. У обоих были признаки насильственной смерти.

Погибшими оказались жители квартиры – 57-летняя мать и 36-летняя дочь. На их телах эксперты обнаружили многочисленные колото-резаные раны. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Львова.

Читайте также В киевском парке нашли человеческие кости: фото

Правоохранители просмотрели камеры наблюдения, опросили соседей и знакомых. Уже через несколько часов они обнаружили, что к преступлению может быть причастен 47-летний житель Львова.

Мужчину уже задержали, скоро суд изберет ему меру пресечения. Против него уже открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Какие преступления совершали во Львове в 2019 году?► По данным прокуратуры, в течение 2019 года во Львовской области открыли более 26 тысяч уголовных правонарушений.

► Более половины из них – преступления против собственности (58,9 %, то есть 15 360), против жизни и здоровья человека — 11,6 %.

► В сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ зарегистрировано 877 преступлений.

► В 2019 году обнаружили 5881 лицо, совершившее уголовные правонарушения.



Среди правонарушителей 2,4 % составляли несовершеннолетние, 66,6 % – молодежь в возрасте 18–39 лет.



В результате преступных деяний погибли 392 человека, из них 31 человек – в результате нанесения умышленных тяжких телесных повреждений, 40 — умышленные убийства.