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      Во Львове на коронавирус протестовали 500 священников, – Садовый

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      Садовый о тестировании во Львове / 24 канал

      Андрей Садовый сообщил, что во Львове заработала новая лаборатория, позволяющая увеличить количество тестирований, в первую очередь на COVID-19 тестируют священников и правоохранителей.

      Образцы для анализа взяли у 500 священников и более 500 полицейских, написал мэр Львова в телеграме.

      Важно Выход из карантина на сегодня нецелесообразен, – глава Минздрава

      Он добавил, что по состоянию на 16 апреля во Львове протестируют 500 священников, более 500 сотрудников полиции.

      В лаборатории Львовского военного госпиталя начали делать ПЦР-тестирования. Это уже третья лаборатория во Львове, которая диагностирует коронавирус. Таким образом мы можем делать 270 ПЦР-тестов в день. Пока этого достаточно для проверки всех пациентов с подозрением на COVID-19,
      – отметил Садовый.

      Что известно о ситуации с коронавирусом во Львове

      • По состоянию на 15 апреля на Львовщине зафиксировали 152 случая заболевания коронавирусом, из них 6 человек во Львове выздоровели, еще 6 – умерли.
      • 7 человек в тяжелом состоянии в реанимации, 3 из них на искусственной вентиляции легких.
      • Всего в больнице находятся 87 человек.

      Если мы будем в течение двух недель держать четкий карантин, то, я думаю, где-то в середине мая уже можно будет ослаблять условия карантина. Но подчеркиваю – это решение будет принимать правительство,
      – резюмировал мэр Львова.

       

       

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Новости Львова Тесты на коронавирус Карантин в Украине 2020 Андрей Садовой
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