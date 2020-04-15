Во Львове на коронавирус протестовали 500 священников, – Садовый

Андрей Садовый сообщил, что во Львове заработала новая лаборатория, позволяющая увеличить количество тестирований, в первую очередь на COVID-19 тестируют священников и правоохранителей.

Образцы для анализа взяли у 500 священников и более 500 полицейских, написал мэр Львова в телеграме.

Важно Выход из карантина на сегодня нецелесообразен, – глава Минздрава

Он добавил, что по состоянию на 16 апреля во Львове протестируют 500 священников, более 500 сотрудников полиции.

В лаборатории Львовского военного госпиталя начали делать ПЦР-тестирования. Это уже третья лаборатория во Львове, которая диагностирует коронавирус. Таким образом мы можем делать 270 ПЦР-тестов в день. Пока этого достаточно для проверки всех пациентов с подозрением на COVID-19,

– отметил Садовый.

Что известно о ситуации с коронавирусом во Львове

По состоянию на 15 апреля на Львовщине зафиксировали 152 случая заболевания коронавирусом, из них 6 человек во Львове выздоровели , еще 6 – умерли .

коронавирусом, из них во Львове , еще . 7 человек в тяжелом состоянии в реанимации, 3 из них на искусственной вентиляции легких.

в реанимации, 3 из них на искусственной вентиляции легких. Всего в больнице находятся 87 человек.

Если мы будем в течение двух недель держать четкий карантин, то, я думаю, где-то в середине мая уже можно будет ослаблять условия карантина. Но подчеркиваю – это решение будет принимать правительство,

– резюмировал мэр Львова.