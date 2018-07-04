12:35
4 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
24°C 13°C
  • четверг
    26°C 15°C
  • пятница
    28°C 18°C
  • суббота
    24°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Прожорливые фанаты России. День победы
Вєсті Кремля
22:59, 3 июля
Вести.UA. Новые фантазии Омеляна. Шевченковские дни
Вєсті.UA
19:44, 3 июля
Бизнес на инвалидах: кто стоит за масштабными грабежами человеческих земель
ЦРУ
09:00, сегодня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. НСК Олимпийский: главная арена страны
Згадати все
00:31, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Во Львове на крыше поезда погиб мужчина

127 Читати новину українською
Во Львове на крыше поезда погиб мужчина

Во Львове на железнодорожной станции "Сихов" от поражения током погиб мужчина 1994 года рождения. Смертельный инцидент произошел вечером 3 июля.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Читайте также: Поезд "Интерсити+" насмерть сбил львовянина

"3 июля в 21:50 к спасателям поступило сообщение, что в г. Львове на ул. Зеленая, 385 получил смертельное поражение электрическим током контактной сети парень, 1994 года рождения. Он получил поражение, находясь на крыше грузового вагона вблизи железнодорожной станции "Сихов", – говорится в сообщении спасателей.

Спасатели сняли тело погибшего с крыши грузового вагона. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Теги: Новости Украины Новости Львова ГСЧС
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
10 ответов от Комаровского на вопросы о вакцинации взрослых от дифтерии
сегодня, 11:58 10 ответов от Комаровского на вопросы о вакцинации взрослых от дифтерии
Все про здоров'я 344
Правда про украинские деревни: жителям села нужно гораздо меньше для счастья, чем городским
сегодня, 08:43 Правда про украинские деревни: жителям села нужно гораздо меньше для счастья, чем городским
Ілля Кенігштейн 879
Главные новости 3 июля:Отравление детей, Янукович на футболе и договоренности Порошенко в Сербии
сегодня, 08:03 Главные новости 3 июля:Отравление детей, Янукович на футболе и договоренности Порошенко в Сербии
1899
"Путин боится ввода миротворцев на Донбасс": в Меджлисе назвали причину
сегодня, 01:01 "Путин боится ввода миротворцев на Донбасс": в Меджлисе назвали причину
820
В Германии назревает конфликт из-за строительства "Северного потока-2"
3 июля, 23:52 В Германии назревает конфликт из-за строительства "Северного потока-2"
903
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук