Во Львове на крыше поезда погиб мужчина

Во Львове на железнодорожной станции "Сихов" от поражения током погиб мужчина 1994 года рождения. Смертельный инцидент произошел вечером 3 июля.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Читайте также: Поезд "Интерсити+" насмерть сбил львовянина

"3 июля в 21:50 к спасателям поступило сообщение, что в г. Львове на ул. Зеленая, 385 получил смертельное поражение электрическим током контактной сети парень, 1994 года рождения. Он получил поражение, находясь на крыше грузового вагона вблизи железнодорожной станции "Сихов", – говорится в сообщении спасателей.

Спасатели сняли тело погибшего с крыши грузового вагона. Обстоятельства происшествия устанавливаются.