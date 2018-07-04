Во Львове на крыше поезда погиб мужчина
Во Львове на железнодорожной станции "Сихов" от поражения током погиб мужчина 1994 года рождения. Смертельный инцидент произошел вечером 3 июля.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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"3 июля в 21:50 к спасателям поступило сообщение, что в г. Львове на ул. Зеленая, 385 получил смертельное поражение электрическим током контактной сети парень, 1994 года рождения. Он получил поражение, находясь на крыше грузового вагона вблизи железнодорожной станции "Сихов", – говорится в сообщении спасателей.
Спасатели сняли тело погибшего с крыши грузового вагона. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Источник: 24 Канал
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