Во Львове на Ратуше открыли уличный указатель на крымскотатарском языке: фото и видео

Во Львове 18 мая состоялись памятные мероприятия, посвященные 75-той годовщине депортации крымскотатарского народа с исторической родины. В частности, возле Центра туристической информации открыли уличный символический знак к памятной дате – надпись "площадь Рынок, 1" на трех языках, в том числе на крымскотатарском.

На площади Рынок также реквиемом и минутой молчания почтили память жертв депортации крымских татар. Там представили и выставку картин крымскотатарского художника, а еще организовали флешмоб "Крым-Украина-Европа", сообщили в городском совете Львова.

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Во время открытия таблички городской голова Львова Андрей Садовый отметил, что Крым всегда был и является украинским.

Здесь есть надписи на трех языках: украинском, английском и крымскотатарском. Я бы хотел, чтобы все крымские татары знали, что Львов – это город, который будет бороться за право крымских татар жить в свободной Украине, чтобы Крым всегда был украинским,

– сказал Садовый.

Он также напомнил, что жители Галичины тоже проходили репрессии прошлого века, когда людей вывозили десятками тысяч в концлагеря и преследовали. Но галичане выжили. Поэтому мэр Львова убежден, что Крым всегда будет Украиной, и крымские татары всегда будут чувствовать себя в Украине, как дома.

Смотрите фото с открытия уличного указателя на крымскотатарском языке: (фото Маркияна Лысейко и Zaxid.net)

Руководитель Культурного центра крымских татар во Львове Эрнест Абкелямов поблагодарил львовян за поддержку. Он отметил, что это город, где всегда царит дух толерантности, свобода мыслей и слов.

"Вы близки нам, потому что знаете, что такое – борьба за свою землю и веру. Сегодня день, когда нужны просто поддержка и движение дальше. Спасибо за памятку. Мы – вместе! Крым – это Украина, и наш путь в будущее будет также вместе", – сказал Абкелямов.

Смотрите видео, как на львовской Ратуше открывали указатель:

Также на площади перед Ратушей открыли тематическую выставку картин крымскотатарского художника Рустема Эминова из серии " Унутма!" ("Не забывай!"). Выставка посвящена депортации крымских татар с исторической родины в мае 1944 года. Выставка продлится в течение дня.