15:23
18 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новый праздник для россиян. Церковь для нечисти
      Вєсті Кремля
      21:38, 17 мая
      Вести.UA: Гордон против "русского мира". Как Порошенко заставил плакать Юнкера
      Вєсті.UA
      20:35, 17 мая
      Кто водит за нос активистов и что будет на месте Летнего театра: расследование журналистов
      ЦРУ
      09:00, 17 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Приватизация 90-х в Украине
      Згадати все
      23:23, 17 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО

      Во Львове на Ратуше открыли уличный указатель на крымскотатарском языке: фото и видео

      30 Читати новину українською
      Указатель на крымскотатарском языке на львовской Ратуше
      Указатель на крымскотатарском языке на львовской Ратуше / Маркиян Лысейко

      Во Львове 18 мая состоялись памятные мероприятия, посвященные 75-той годовщине депортации крымскотатарского народа с исторической родины. В частности, возле Центра туристической информации открыли уличный символический знак к памятной дате – надпись "площадь Рынок, 1" на трех языках, в том числе на крымскотатарском.

      На площади Рынок также реквиемом и минутой молчания почтили память жертв депортации крымских татар. Там представили и выставку картин крымскотатарского художника, а еще организовали флешмоб "Крым-Украина-Европа", сообщили в городском совете Львова.

      Читайте также: Годовщина депортации крымских татар: что о трагедии пишут украинские политики

      Во время открытия таблички городской голова Львова Андрей Садовый отметил, что Крым всегда был и является украинским.

      Здесь есть надписи на трех языках: украинском, английском и крымскотатарском. Я бы хотел, чтобы все крымские татары знали, что Львов – это город, который будет бороться за право крымских татар жить в свободной Украине, чтобы Крым всегда был украинским,
      – сказал Садовый.

      Он также напомнил, что жители Галичины тоже проходили репрессии прошлого века, когда людей вывозили десятками тысяч в концлагеря и преследовали. Но галичане выжили. Поэтому мэр Львова убежден, что Крым всегда будет Украиной, и крымские татары всегда будут чувствовать себя в Украине, как дома.

      Смотрите фото с открытия уличного указателя на крымскотатарском языке: (фото Маркияна Лысейко и Zaxid.net)

       

      Руководитель Культурного центра крымских татар во Львове Эрнест Абкелямов поблагодарил львовян за поддержку. Он отметил, что это город, где всегда царит дух толерантности, свобода мыслей и слов.

      "Вы близки нам, потому что знаете, что такое – борьба за свою землю и веру. Сегодня день, когда нужны просто поддержка и движение дальше. Спасибо за памятку. Мы – вместе! Крым – это Украина, и наш путь в будущее будет также вместе", – сказал Абкелямов.

      Смотрите видео, как на львовской Ратуше открывали указатель:

      Также на площади перед Ратушей открыли тематическую выставку картин крымскотатарского художника Рустема Эминова из серии " Унутма!" ("Не забывай!"). Выставка посвящена депортации крымских татар с исторической родины в мае 1944 года. Выставка продлится в течение дня.

      blog_ava
      Евровидение-2019: онлайн-трансляция финала
      сегодня
      6274
      Теги: Новости Украины История Новости Крыма Крымские татары Андрей Садовой Новости Львова
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Топ-10 необычных музеев мира с неординарной архитектурой: фото
      сегодня , 15:03 Топ-10 необычных музеев мира с неординарной архитектурой: фото
      Юлія Гілей 12
      Пройти війну та не втратити себе: мотивуюча історія ветерана АТО
      сегодня , 15:00 Пройти війну та не втратити себе: мотивуюча історія ветерана АТО
      Віталій Дейнега 18
      Крымские татары и украинцы: хроника российских репрессий
      сегодня , 13:15 Крымские татары и украинцы: хроника российских репрессий
      Євгенія Мазур 1
      Сделка Путина и Трампа
      сегодня , 13:00 Сделка Путина и Трампа
      Іван Яковина 512
      Перезагрузка Верховной Рады: будет ли роспуск и кто фаворит гонки?
      сегодня , 12:06 Перезагрузка Верховной Рады: будет ли роспуск и кто фаворит гонки?
      Артем Бронжуков 1816
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук