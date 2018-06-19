Во Львове на видео сняли пару вероятных наркоманов, которые кололись на глазах у ребенка
Во Львове между гостиницей "Спутник" и "Аквапарком" камеры видеонаблюдения засняли, как женщина в присутствии ребенка делает внутривенную инъекцию мужчине. Перед этим пара с настороженностью оглянулась вокруг, чтобы, вероятно, проверить, нет ли прохожих.
Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.
"И как такие родители могут быть !? Возле ребенка колоться. Ребенка очень жалко. Информация с видео переданы участковому этого района, также информация – где именно видели люди ее возле ТЦ, где она просит милостыню", – говорится в сообщении депутата.
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Источник: 24 канал
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