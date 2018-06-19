Во Львове на видео сняли пару вероятных наркоманов, которые кололись на глазах у ребенка

Во Львове пара кололась на глазах у ребенка / Скриншот из видео

Во Львове между гостиницей "Спутник" и "Аквапарком" камеры видеонаблюдения засняли, как женщина в присутствии ребенка делает внутривенную инъекцию мужчине. Перед этим пара с настороженностью оглянулась вокруг, чтобы, вероятно, проверить, нет ли прохожих.