Во Львове на железнодорожном пути обнаружили тело военного ВСУ: детали и фото

В ночь на 11 ноября во Львове на железнодорожном пути нашли тело погибшего подполковника ВСУ Алексея Тропова. В департаменте по вопросам гражданской защиты сообщили, что его смерть вероятно наступила из-за столкновения с поездом.

Алексей Тропов более 25 лет проходил службу в Вооруженных силах Украины, сообщили в Военной службе правопорядка в ВСУ.

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Во время прохождения службы Алексей зарекомендовал себя профессионалом своего дела, надежным другом, хорошим собратом и патриотом Украины. Командование и личный состав Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины выражает соболезнования семье покойного и разделяет ее горе,

– сообщили в Службе правопорядка.