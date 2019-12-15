07:39
15 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: РосТВ остался без Зеленского. Путин хочет на дно
      Вєсті Кремля
      23:21, 14 декабря
      Вести.UA. Жир: Обновленные драки Верховной Рады. Зрадомер Зеленского
      Вєсті.UA
      19:01, 14 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019

      Во Львове начала работу Фабрика святого Николая, к которой может присоединиться каждый

      3 Читати новину українською

      Во Львове уже открыли фабрику святого Николая. Ее разместили в подземелье одного из местных храмов. До 16 декабря там принимают игрушки, сладости, канцелярию и книги.

      А в канун святого Николая почти полсотни его помощников развезут подарки для детей из многодетных, малообеспеченных семей и семей участников АТО.

      Читайте также: Как в Киеве готовятся к новогодним праздникам: появилось атмосферное видео

      Хотя Фабрика святого Николая только заработала, подарков уже немало, ведь начали сбор еще в ноябре. Компании, школы и больницы уже принесли немало нужного для детей.

      новорічні свята
      Фабрика святого Николая

      "В этот праздник людям надо помогать. Для того и есть люди, чтобы помогать друг другу", – сказал львовянин Тарас.

      Собирают подарки волонтеры и потом они же их будут разносить. В понедельник, 16 декабря, пакетов уже должно быть 2,5 тысячи. Того, что имеют, может и не хватить, поэтому просят львовян приносить игрушки, сладости, новую одежду для детей от нуля до 12 лет. Принимать будут все до десяти вечера понедельника.

      новорічні свята миколай
      Волонтеры собирают подарки

      новорічні свята
      Разносить подарки будут с вечера 18 декабря

      "Больше всего мы нуждаемся в бытовой химии и канцтоварах, потому что это то, что дороже: зубная паста, щетка – то, что больше всего нужно в быту. Мы понимаем, что оно дорогого стоит. Книги уже есть", – рассказала координатор акции "Николай о тебе не забудет "Кристина Дольная.

       

       

      Развозить подарки помощники будут с вечера 18 до утра 19 декабря. Также просят, чтобы к акции присоединились водители, чтобы помочь с доставкой.

      Прогноз погоды на 15 декабря: дожди с мокрым снегом, туман, температура до 7 тепла
      сегодня
      267
      Автор: Ирина Карпюк
      Теги: Новости Украины Новости Львова Новогодние праздники
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      14 декабря , 22:28 Главные новости 14 декабря: Антоненко будет под стражей, ликвидация УПЦ КП, трагедия на фронте
      Олесь Друкач 325
      14 декабря , 19:00 Жара, в твоей машине цинк, тело разлагается, – командир Варакин о потерях и достижениях на войне
      Повернись живим 1538
      14 декабря , 17:15 Итоги-2019: что изменилось в отношениях Украины и России
      Інна Жолобович 722
      14 декабря , 17:00 Журналістські нападки: як із ветеранів роблять монстрів
      Леонід Остальцев 184
      14 декабря , 16:00 Письмо из Луганска: "Это вам не Украина!"
      Ольга Черненко 12384
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук