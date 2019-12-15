Во Львове начала работу Фабрика святого Николая, к которой может присоединиться каждый

Во Львове уже открыли фабрику святого Николая. Ее разместили в подземелье одного из местных храмов. До 16 декабря там принимают игрушки, сладости, канцелярию и книги.

А в канун святого Николая почти полсотни его помощников развезут подарки для детей из многодетных, малообеспеченных семей и семей участников АТО.

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Хотя Фабрика святого Николая только заработала, подарков уже немало, ведь начали сбор еще в ноябре. Компании, школы и больницы уже принесли немало нужного для детей.



Фабрика святого Николая

"В этот праздник людям надо помогать. Для того и есть люди, чтобы помогать друг другу", – сказал львовянин Тарас.

Собирают подарки волонтеры и потом они же их будут разносить. В понедельник, 16 декабря, пакетов уже должно быть 2,5 тысячи. Того, что имеют, может и не хватить, поэтому просят львовян приносить игрушки, сладости, новую одежду для детей от нуля до 12 лет. Принимать будут все до десяти вечера понедельника.



Волонтеры собирают подарки



Разносить подарки будут с вечера 18 декабря

"Больше всего мы нуждаемся в бытовой химии и канцтоварах, потому что это то, что дороже: зубная паста, щетка – то, что больше всего нужно в быту. Мы понимаем, что оно дорогого стоит. Книги уже есть", – рассказала координатор акции "Николай о тебе не забудет "Кристина Дольная.

Развозить подарки помощники будут с вечера 18 до утра 19 декабря. Также просят, чтобы к акции присоединились водители, чтобы помочь с доставкой.