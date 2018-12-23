Во Львове началась проверка Рождественской ярмарки: детали

Четыре человека, которые пострадали при взрыве торговой палатки на Рождественской ярмарке во Львове, находятся под наблюдением врачей. Сейчас спасатели и чиновники городского совета проверили остальные точки ярмарки, не используют ли и там запрещенные газовые баллоны.

"Проверяют, имеется ли у нас огнетушитель, нет ли никаких повреждений, обогревателей, газовых баллонов и так далее. Жизнь поделилась на до и после", – сказала продавщица ярмарки Настя.

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Врачи спасают жизни четырех пострадавших от взрыва. У всех ожоги различной степени тяжести, а в одного человека обожжены 50% тела.

Двое остаются в тяжелом состоянии и требуют интенсивного лечения в условиях реанимационного отделения, еще двое пациентов находятся в центре термической травмы. Пациенты под очень интенсивным динамическим наблюдением хирургов-комбустиологов,

– прокомментировал заведующий травматологическим отделением 8-й больницы Александр Луговой.

Пятого потерпевшего военного парамедика 24-летнего Андрея Алямского, который бросился спасать пострадавших, отпустили после оказания помощи.

Я сразу дал понять, что я человек, который не имеет медицинского образования, но с этими ранениями уже работал. Я спрашивал: как тебя зовут и так далее. Работаю в соответствии с протоколами стандартам НАТО,

– пояснил военный парамедик Андрей Алямский.

Всему этому парень с позывным "Док" научился на курсах тактической медицины под руководством канадских военных. И знания использовал на передовой. Сейчас спаситель служит в составе артиллерийской учебной части на Львовщине.

В городском совете сообщили, что газовый баллон орендар домика, в которой произошел взрыв, использовала вопреки запрету. Владелица подписывала договор, что не будет использовать газовых баллонов во время торговли. По адресу, где зарегистрирована предпринимательница, журналисты ее не нашли. Не отвечает и мобильный фирмы. Виновникам грозит до трех лет лишения свободы.

Сейчас комиссия завершила работу, а потому торговые палатки, которые не продают горячую пищу, восстановили свою работу.