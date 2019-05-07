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      Во Львове начался первый форум военных писателей

      5 Читати новину українською

      В течение трех дней львовяне смогут из первых уст услышать личные переживания и истории с войны. Во Львове начался первый Всеукраинский форум военных писателей. Там бывшие военные за чашкой кофе рассказывают о смерти, войне, несокрушимости и мотивации.

      В каждой книге есть личная история обычного военнослужащего без пафоса и поэтики. Лишь истории и личные переживания.

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      Многих авторов война изменила окончательно. Полковник Леонид Матюхин отметил, что сожалеет лишь о том, что не показал свою книгу раньше. В ней он рассказывает об украинском военном, который в Крыму 2014 года не изменил присяге. А также о том, как военных заставляли выбирать кому служить: Украине или оккупанту. Среди других книг кто-то решился опубликовать наиболее личное – собственный дневник.

      Первые 10 экземпляров я раздал ребятам, с которыми служил. Они все позвонили, один даже всплакнул, мол, уже почти позабывал некоторые вещи, а когда перечитывал дневник, вспомнил некоторые события,
      – отметил военный писатель Николай Миколаев.


      Военные, которые не изменили присяге

      А вот другой военный – Александр Терещенко – на войне потерял обе руки. Граната, которую он держал, взорвалась. Его книга – это история о жизни после 16:30

      Это именно те цифры, которые написал врач моей кровью, когда накладывал на меня жгуты. Для того, чтобы знать, когда их снимать. И вот книга именно о том, как я живу после тех 16:30. Она написана без патетики, крови и сожаления. Я не хочу, чтобы меня жалели и покупали книгу из жалости,
      – сообщил автор книги "16:30" Александр Терещенко.

      Автор книги
      Автор книги "16:30"

      В ближайшее время военные представят свои произведения во всей Львовской области. А вот для львовян организаторы форума подготовили акцию "Кофе с привкусом пепла".

      Во время этой акции будет возможность выкупить книги для львовского госпиталя и выпить кофе с авторами. Также купить книги и передать в госпиталь. Поэтому ждем в венской кофейне всех, кто хочет приобщиться,
      – добавила соорганизатор Форума военных писателей Татьяна Пилипец.

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      Теги: Новости Украины Книги Новости Львова Война Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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