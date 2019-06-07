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      ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЕВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Во Львове новые военные контрактники получат 25 000 доплаты от города

      41 Читати новину українською
      Андрей Садовый
      Андрей Садовый

      Во Львовском городском совете приняли важное решение в отношении защитников.

      Об этом написал на своей странице в Facebook лидер "Самопомочи" Андрей Садовый.

      "Каждый львовянин, который подпишет контракт с ВСУ до конца этого года получит 25 000 грн.

      Кроме того, все, кто прошел зону ООС и в дальнейшем будет получать 100 000 грн от города (уже 2348 львовян этим воспользовались)", – сказал Садовый.

      Также он отметил, что если хотим мира, то необходимо инвестировать в защитников, а не переговорщиков.

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      Теги: Новости политики Новости Львова Андрей Садовой Финансы
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