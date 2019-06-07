Во Львове новые военные контрактники получат 25 000 доплаты от города
Во Львовском городском совете приняли важное решение в отношении защитников.
Об этом написал на своей странице в Facebook лидер "Самопомочи" Андрей Садовый.
"Каждый львовянин, который подпишет контракт с ВСУ до конца этого года получит 25 000 грн.
Кроме того, все, кто прошел зону ООС и в дальнейшем будет получать 100 000 грн от города (уже 2348 львовян этим воспользовались)", – сказал Садовый.
Также он отметил, что если хотим мира, то необходимо инвестировать в защитников, а не переговорщиков.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии