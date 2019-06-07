Во Львове новые военные контрактники получат 25 000 доплаты от города

Во Львовском городском совете приняли важное решение в отношении защитников.

Об этом написал на своей странице в Facebook лидер "Самопомочи" Андрей Садовый.

"Каждый львовянин, который подпишет контракт с ВСУ до конца этого года получит 25 000 грн.

Кроме того, все, кто прошел зону ООС и в дальнейшем будет получать 100 000 грн от города (уже 2348 львовян этим воспользовались)", – сказал Садовый.

Также он отметил, что если хотим мира, то необходимо инвестировать в защитников, а не переговорщиков.