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      Во Львове объявили конкурс на лучшую праздничную витрину

      34 Читати новину українською
      Новогодний Львов
      Новогодний Львов / igotoworld.com

      Во Львове начали конкурс на самую красивую рождественско-новогоднюю витрину. Нынешняя тематика – барокко.

      Участие могут принимать магазины и кафе, которые расположены в центре города.

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      Организаторы советуют тем, кто не разбирается в барокко, посмотреть на скульптуры Пинзеля. Именно он творил в таком стиле и может стать примером для оформления витрины.

      Использование иллюминаций, конструкций, механических вещей – это все приветствуется, чем креативнее будет витрина и чем больше будет соответствовать барочной тематике, тем лучше,
      сказала заместитель директора городского департамента развития Ирина Викирчак.

      Кто из предпринимателей хочет зарегистрироваться на конкурс, сначала должен подать заявку. Конкурс начался 20 ноября и продлится месяц. Победителей будет выбирать специальная конкурсная комиссия 20 декабря.

      Теги: Новости Украины Новогодние праздники отдых Новости Львова
      Источник: 24 канал
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