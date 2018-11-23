Во Львове объявили конкурс на лучшую праздничную витрину

Во Львове начали конкурс на самую красивую рождественско-новогоднюю витрину. Нынешняя тематика – барокко.

Участие могут принимать магазины и кафе, которые расположены в центре города.

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Организаторы советуют тем, кто не разбирается в барокко, посмотреть на скульптуры Пинзеля. Именно он творил в таком стиле и может стать примером для оформления витрины.

Использование иллюминаций, конструкций, механических вещей – это все приветствуется, чем креативнее будет витрина и чем больше будет соответствовать барочной тематике, тем лучше,

– сказала заместитель директора городского департамента развития Ирина Викирчак.

Кто из предпринимателей хочет зарегистрироваться на конкурс, сначала должен подать заявку. Конкурс начался 20 ноября и продлится месяц. Победителей будет выбирать специальная конкурсная комиссия 20 декабря.