Во Львове объявили войну нелегальным заправкам

Осторожно, подпольное топливо! Нелегальные АЗС по всей стране торгуют дизелем и газом неизвестного происхождения. К такому выводу пришли эксперты после серии проверок АЗС и обнаружили места, где работают без разрешительных документов. Нарушителей нашли и во Львове.

В промышленном районе Львова, по словам работников соседнего шиномонтажа, заправка появилась 4 месяца назад и пользуется спросом. Появлению съемочной группы 24 канала не рады. Торгуют здесь газом и дизтопливом. Топливо по 23 гривны 90 копеек. А это в среднем на 3 гривны дешевле, чем на легальных АЗС.

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Рассчитываются здесь только наличными. Терминала нет, квитанций тоже. В кабинке оператора – уголок потребителя. Это Общество с ограниченной ответственностью "Экселент Ченж Компани", которое зарегистрировано в Киеве. Согласно сертификату соответствия дизтопливо произведенное в Беларуси и в России.

Эксперты и чиновники провели серию проверок и выявили не менее 7 нелегальных точек. Чтобы прекратить их деятельность направили письма силовикам.

Они осуществляют свою деятельность без всякой регистрации, уплаты налогов и других вещей, такого в правовом государстве быть не может,

– отметил заместитель городского головы Львова Сергей Бабак.

Эксперт консалтинговой группы, которая изучает сегмент украинского топливного рынка отмечает, что нелегальные АЗС имеют две распространенные проблемы: земельный вопрос, так как используют территорию не по назначению и торговлю без кассового аппарата.

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Спасатели проверять АЗС не могут. Плановые ревизии до конца этого года запрещены законом. Внеплановую проверку могут устроить только по обращению людей.

С начала года только на Львовщине обнаружили 16 нелегальных заправок. Документы передали в суд. В целом же, в Украине насчитывается около полутысячи нелегальных дизельных заправок.