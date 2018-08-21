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Во Львове обнаружили уникальную находку княжеских времен

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Во Львове возле Собора Святого Юра археологи раскопали фундамент, датированный приблизительно XIV–XV веками.

Ученые предполагают, что это следы церкви, которая стояла здесь перед нынешним собором.

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"Обнаружены фрагменты кирпича-"пальцовки". Она брусковая с толщиной до 10 сантиметров, что указывает на готический период. И соответственно, мы связываем так же эту находку с фундаментами", – сказал младший научный сотрудник Спасательной археологической службы Остап Лазурко.

Во время раскопок исследователи обнаружили, что фундамент под западной и южной частями церкви не совпадает с современной планировкой. Найденные остатки сложены из больших отесанных каменных блоков. Раньше возле храма было кладбище, поэтому археологи часто наталкиваются на человеческие кости. Позже останки перезахоронят на территории собора.

На сейчас собрано уже несколько ящиков человеческих останков, которые находятся не в анатомическом порядке. Потому что все эти проводившикся здесь коммуникационные работы привели к полному разрушению кладбища,
– добавил Лазурко.

Сколько времени продлится исследование, неизвестно, так как из-за раскопок ремонтники не могут обустроить гидроизоляцию подвалов собора.

Мы задерживаем строительные работы, и соответственно вода будет проникать в сооружения, которые расположены ниже. Потому проблему надо срочно решать. Так как мы понимаем, что подтопим сооружения, но с другой стороны, если засыпем то, что обнаружили, то это уже будет безвозвратно потеряно
– заявил директор "Спасительной археологической службы" Олег Осаульчук.

Если предположение археологов подтвердится, то они будут предлагать музеефицировать находку, чтобы ее могли увидеть все желающие.

Теги: Новости Львова Новости Украины История
Источник: 24 канал
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