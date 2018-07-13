Во Львове пьяный мужчина выпал с балкона
Во Львове 12 июля в 18:36 на улице Ивана Франко, 54 в результате обрушения перил балкона упал и был травмирован пьяный мужчина 1988 года рождения.
Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.
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Пострадавшего госпитализировали и диагностировали телесные повреждения средней тяжести.
"12 июля во Львове на улице Ивана Франко в результате обрушения перил балкона (3 этаж), упал и был травмирован гражданин 1988 года рождения (находился на балконе в состоянии алкогольного опьянения). В состоянии средней тяжести госпитализирован в 8 ГКЛ", – говорится в сообщении.
Источник: 24 Канал
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