Во Львове официально признали красно-черный флаг. Отныне он будет развеваться на государственных учреждениях на уровне с сине-желтым. Делать это будут 9 раз в год во время празднования важных дат в истории национально-освободительной борьбы.

Такое решение депутаты приняли после пикета около сотни националистов возле Львовского горсовета.

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Там активисты разожгли костер в бочке с дровами и сделали так называемый "столб позора", к которому прикрепили фотографии городских депутатов, которые не голосовали за то, чтобы в отдельные памятные даты в городе обязательно вывешивали красно-черные стяги.

"Молодое поколение пусть помнит, как мы боролись за нашу Украину. Молодые ребята, дети по 15 лет уже были в УПА", – отметила львовянка Вера Кульматичка.

Городской голова Андрей Садовый отметил, что ситуация с постановлением уникальная, потому что все председатели фракций являются ее авторами.

Это важно не только для нас, а для украинской нации. Красно-черный флаг – это флаг борьбы. Это был стяг ОУН. Также под этим флагом воевала УПА,

– отметил начальник штаба Национального корпуса Львовщины Святослав Серый.

К слову, посол Сейма Польши, лидер ультранационалистической партии "Рух народовый" Роберт Винницки во время антиукраинской акции возле посольства в Варшаве вставал ногами на красно-черный флаг УПА, назвав его "бандеровской тряпкой".