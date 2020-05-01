Во Львове организатора митинга против карантина наказали за нарушение этого самого карантина
На площади Рынок в центре Львове 1 мая собрался митинг предпринимателей против карантина. Однако, на организатора этого протеста составили протокол за нарушение.
Саму акцию организатор заявил как "одиночный пикет". Однако в ней приняли участие около тридцати человек, сообщает пресс-служба полиции Львовщины.
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Полиция знала об акции и перед ее началом провела беседу с митингующими о нарушении карантинных ограничений. Люди их не послушали и все же провели акцию, соблюдая дистанцию и будучи в защитных масках.
Однако, на организатора акции, 43-летнего львовянина, правоохранители составили протокол об административном правонарушении. Ему грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен.
На протест собрались около 30 человек / Фото Радио Свобода
Как сообщает Радио Свобода, протестующие выдвинули власти местного и центрального уровня требования.
Чего хотели предприниматели?
- с 1 мая снять запрет на деятельности микробизнеса;
- на законодательном уровне отменить налоги ФЛП, которым было запрещено вести деятельность в течение карантина;
- ввести мораторий на проверки контролирующими органами до времени их реформирования;
- ввести льготное кредитование с четкими условиями.
Предприниматели выдвинули городской власти ряд требований / Фото Радио Свобода
Во время акции ее участники придерживались дистанции и были в масках. Протест проходил под надзором полиции.