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      Во Львове организатора митинга против карантина наказали за нарушение этого самого карантина

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      Предприниматели во Львове вышли на протест
      Предприниматели во Львове вышли на протест / Фото Галины Терещук / Радио Свобода

      На площади Рынок в центре Львове 1 мая собрался митинг предпринимателей против карантина. Однако, на организатора этого протеста составили протокол за нарушение.

      Саму акцию организатор заявил как "одиночный пикет". Однако в ней приняли участие около тридцати человек, сообщает пресс-служба полиции Львовщины.

      Между тем В Задворье на Львовщине вспышка коронавируса: что известно

      Полиция знала об акции и перед ее началом провела беседу с митингующими о нарушении карантинных ограничений. Люди их не послушали и все же провели акцию, соблюдая дистанцию ​​и будучи в защитных масках.

      Однако, на организатора акции, 43-летнего львовянина, правоохранители составили протокол об административном правонарушении. Ему грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен.

      Львів протест
      На протест собрались около 30 человек / Фото Радио Свобода

      Как сообщает Радио Свобода, протестующие выдвинули власти местного и центрального уровня требования.

      Чего хотели предприниматели?

      • с 1 мая снять запрет на деятельности микробизнеса;
      • на законодательном уровне отменить налоги ФЛП, которым было запрещено вести деятельность в течение карантина;
      • ввести мораторий на проверки контролирующими органами до времени их реформирования;
      • ввести льготное кредитование с четкими условиями.

      Протест проти карантину
      Предприниматели выдвинули городской власти ряд требований / Фото Радио Свобода

      Во время акции ее участники придерживались дистанции и были в масках. Протест проходил под надзором полиции.

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины Штрафы Протесты Полиция Новости Львова
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