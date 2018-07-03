17:49
3 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
20°C 12°C
  • среда
    23°C 13°C
  • четверг
    25°C 15°C
  • пятница
    26°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Куда исчез Путин. Тростниковое чудо России
Вєсті Кремля
21:30, 2 июля
Вести.UA. Азаров беднеет на глазах. Праздничные трусы Ляшко
Вєсті.UA
20:49, 2 июля
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. ПТУ и ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Во Львове от угарного газа погибла туристка

81 Читати новину українською
Иностранка отравилась угарным газом
Иностранка отравилась угарным газом / lviv.molbuk.ua

Во Львове в одной из квартир на улице Клепаровской обнаружили тело 22-летней девушки.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции Львовской области.

Читайте также: Как отличить ботулизм от обычного отравления: инфографика

"Также в доме был обнаружен знакомый умершей – 21-летний иностранец, с которым они путешествовали и вместе снимали квартиру. С диагнозом "отравление угарным газом" парень был госпитализирован в одну из львовских больниц", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Телесных повреждений на теле девушки не обнаружили. Как предварительно установили медики, смерть наступила в результате отравления угарным газом.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины. Статья предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, во время которой будет установлена ​​причина смерти девушки. Проводится досудебное расследование.

Теги: Новости Украины Жертвы Новости Львова
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук