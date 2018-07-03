Во Львове от угарного газа погибла туристка

Во Львове в одной из квартир на улице Клепаровской обнаружили тело 22-летней девушки.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции Львовской области.

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"Также в доме был обнаружен знакомый умершей – 21-летний иностранец, с которым они путешествовали и вместе снимали квартиру. С диагнозом "отравление угарным газом" парень был госпитализирован в одну из львовских больниц", – говорится в сообщении.



На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Телесных повреждений на теле девушки не обнаружили. Как предварительно установили медики, смерть наступила в результате отравления угарным газом.



По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины. Статья предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, во время которой будет установлена ​​причина смерти девушки. Проводится досудебное расследование.