Во Львове от укуса змеи умер 4-летний ребенок

14 августа в больнице умерла 4-летняя девочка, которую несколько дней назад возле Сколе на Львовщине в голень укусила змея.

Об этом сообщает "Львовский портал" со ссылкой на комментарий пресс-секретаря Нацполиции во Львовской области Светланы Добровольской.

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По ее словам, в полицию около 18 часов от медиков поступила информация о том, что в 12:00 дня в больнице умерла 4-летняя львовянка, которую укусила змея.

Известно, что змея укусила ребенка, когда та находилась в лесу в Сколевском регионе. Инцидент произошел 11 августа.

В тот же день девочку госпитализировали в Сколевскую ЦРБ в состоянии средней степени тяжести.

Что делать, если вы заметили змею?

Если вы заметили змею, замрите, дайте возможность ей отползти, не пытайтесь взять ее в руки, пнуть ногой или фотографировать с небольшого расстояния.

Не провоцируйте пресмыкающееся и не паникуйте, даже если оно небольшого размера и снаружи вялое. Избегайте резких движений, которые ее пугают. Если змея приняла угрожающую позу, отступите медленно и мирно разойдитесь с ней.