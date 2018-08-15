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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Во Львове от укуса змеи умер 4-летний ребенок

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Укус змеи оказался смертельным для 4-летней львовянки
Укус змеи оказался смертельным для 4-летней львовянки / Фото из открытых источников

14 августа в больнице умерла 4-летняя девочка, которую несколько дней назад возле Сколе на Львовщине в голень укусила змея.

Об этом сообщает "Львовский портал" со ссылкой на комментарий пресс-секретаря Нацполиции во Львовской области Светланы Добровольской.

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По ее словам, в полицию около 18 часов от медиков поступила информация о том, что в 12:00 дня в больнице умерла 4-летняя львовянка, которую укусила змея.

Известно, что змея укусила ребенка, когда та находилась в лесу в Сколевском регионе. Инцидент произошел 11 августа.

В тот же день девочку госпитализировали в Сколевскую ЦРБ в состоянии средней степени тяжести.

Что делать, если вы заметили змею?
Если вы заметили змею, замрите, дайте возможность ей отползти, не пытайтесь взять ее в руки, пнуть ногой или фотографировать с небольшого расстояния.
Не провоцируйте пресмыкающееся и не паникуйте, даже если оно небольшого размера и снаружи вялое. Избегайте резких движений, которые ее пугают. Если змея приняла угрожающую позу, отступите медленно и мирно разойдитесь с ней.

Теги: Новости Украины Жертвы Дети и несовершеннолетние Полиция Новости Львова
Источник: 24 Канал
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