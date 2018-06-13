Во Львове открыли мемориальную доску трем погибшим бойцам, которые учились в одной школе

Сразу трех героев воспитали в львовской школе. Василий Задорожный, Назар Пасельський и Андрей Бернацкий – отдали свою жизнь, защищая родную землю. В знак памяти и благодарности на стенах родной школы установили мемориальные доски.

Три бойца, три судьбы, однако отныне три барельефа на родной школе. Василий Задорожный с позывным "Кавказ" был водителем в медицинской роте Нацгвардии. Спасал раненых бойцов из самого пекла Дебальцевского котла. И вражеский капкан замкнулся именно во время последнего выхода колонн военных, в которой был и Василий.

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"Когда они уезжали, там было минирование дороги. Они подорвались на противотанковой мине, некоторым ребятам удалось спастись. За ними ехал БТР-4, который должен был забрать раненых, но поскольку джип ехал первый, то подрыв был под ним", – рассказал побратим погибшего Василия Задорожного Андрей Дякович.

Единственный сын семьи Пасельських Назар всегда мечтал о карьере военного. Еще маленьким написал настоящий роман про бойца-летчика. На войне с первых дней, когда еще в марте 2014 года 80-ю бригаду подняли по тревоге. Потом освобождение оккупированных городов и сел и трагическая смерть от вражеского снаряда.

За три дня до ротации его не стало. Ребята должны были уже приехать, а он не вернулся,

– сказала мать погибшего бойца Анна Пасельская.

Родился во Львове, любовь нашел в Днепропетровске: раненый собрат Андрея Бернацкого из 93 бригады вспоминает историю, дважды мотивировать вторая не приходилось, он точно знал где место мужа во время войны.

Он был настолько светлым человеком, что таких у меня друзей нет и по сегодняшний день. Он постоянно улыбался, даже если что-то не получалось,

– отметил собрат погибшего Андрея Бернацкого Артур Киреев.

Вблизи школы, которая взрастила трех воинов – ученики, учителя, родственники и побратимы. Все трое – кавалеры ордена Богдана Хмельницкого "За мужество" посмертно.