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      Во Львове открыли новый памятник ЗУНР: пластуны зажгли стрелковый костер

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      Во Львове открыли новый памятник ЗУНР
      Во Львове открыли новый памятник ЗУНР / Zaxid.net

      В среду вечером, 31 октября, во Львове начали праздновать 100-летие Западно-украинской республики. Так, участники торжеств собрались возле нового памятника, сооружение которого посвятили годовщине ЗУНР, пластуны зажгли стрелковый костер.

      Об этом сообщает Zaxid.net.

      Участники празднований пели у костра стрелковые песни. Историки и общественные деятели рассказывали интересные истории о событиях Ноябрьского чина.

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      Львовяне у костра пели стрелковые песни (Фото: Zaxid.net)

      Автор памятника скульптор Владимир Цисарик рассказал, что монумент символизирует молодого воина, который превращается в льва в борьбе за независимость, а виноградная лоза на камне символизирует пролитую кровь: "из зернышка прорастает виноград, а из капли крови молодежи ‒ новая независимая Украина".

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      Памятник ЗУНР во Львове (Фото: Zaxid.net)

      К костру присоединился и городской голова Львова Андрей Садовый. Он отметил, что ЗУНР была молодая, но гордая и сильная держава, которая передала эту эстафету современному поколению.

      Для меня очень символично, что здесь собрались молодые люди. Такие молодые люди 100 лет назад творили Западноукраинскую народную республику, страну сильных. И этот лев – в память о тех добрых людях. Он будет знаковым для Львова, его сегодня примут в "Пласт" как благодарность тем, кто боролся за ЗУНР. На плечах ЗУНР мы имеем и нашу независимость,
      – отметил Садовый.

      Львів Садовий ЗУНР пам'ятник Пласт історія святкування
      Андрей Садовый (Фото: Zaxid.net)

      После этого самого льва символически посвятили в пластуны – одели на него пластунский платок под песню "Мой рыцарский крест". Участники действа взялись за руки и образовали живую цепь вокруг памятника.

      Во время события на стене позади монумента проектировались слайды с фотографиями сечевых стрельцов. А в конце участники посмотрели короткометражный фильм о событиях 1918 года.

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      В четверг, 1 ноября, масштабные празднования 100-летия ЗУНР во Львове продолжатся. В центре города реконструкторы воссоздадут события Ноябрьского чина, бои за Львов 1918 года и пройдут маршем славы. Кроме того, львовяне возложат цветы к могилам воинов УГА и почтят память представителей ЗУНР.

      Теги: Новости Украины Пласт Андрей Садовой История Новости Львова
      Источник: 24 Канал
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