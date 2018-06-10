Во Львове патрульные наехали на пешехода

В воскресенье, 10 июня, около 15 часов на ул. Студенческой, 2 во Львове авто патрульной полиции наехало на пешехода.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря патрульной полиции Львовщины Екатерину Рыбий.

Она рассказала, что пострадавшим оказался 48-летний мужчина. У него диагностировали ушибы и ссадины.

Читайте также: Ужасное ДТП со школьным автобусом в Грузии: есть жертвы

Медики настояли остаться хотя бы на день в медицинском учреждении пострадавшему. Оформляют ДТП следователи прокуратуры, мы проведем также служебное расследование,

– добавила Рыбий.