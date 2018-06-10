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Во Львове патрульные наехали на пешехода

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Патруль попал в ДТП
Патруль попал в ДТП / 24 Канал

В воскресенье, 10 июня, около 15 часов на ул. Студенческой, 2 во Львове авто патрульной полиции наехало на пешехода.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря патрульной полиции Львовщины Екатерину Рыбий.

Она рассказала, что пострадавшим оказался 48-летний мужчина. У него диагностировали ушибы и ссадины.

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Медики настояли остаться хотя бы на день в медицинском учреждении пострадавшему. Оформляют ДТП следователи прокуратуры, мы проведем также служебное расследование,
– добавила Рыбий.

Теги: Новости Украины Новости Львова Аварии и ДТП
Источник: 24 Канал
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