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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Во Львове пенсионер выпал из окна седьмого этажа

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Во Львове 75-летний львовянин выпал из окна седьмого этажа
Во Львове 75-летний львовянин выпал из окна седьмого этажа / Иллюстративное фото

Во Львове 75-летний львовянин выпал из окна седьмого этажа. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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"В Шевченковский отдел полиции 18 июня около 6:50 часов поступило сообщение от медиков о том, что на улице Шевченко во Львове из окна выпал мужчина, который от полученных травм скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении полиции.

Полицейские установили, что погибший – 75-летний львовянин, который выпал из окна собственной квартиры, расположенной на седьмом этаже.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство с пометкой "самоубийство") Уголовного кодекса Украины.

Теги: Самоубийство Новости Украины Новости Львова
Источник: 24 Канал
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