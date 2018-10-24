Во Львове пьяный водитель устроил настоящую аварию: фото и видео инцидента

Во Львове пьяный водитель устроил настоящую аварию. Во время движения он разбил четыре припаркованные машины.

Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области.

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Отъехать от места инцидента водитель успел недалеко, его авто нашли на соседней улице. Сам же горе-водитель просто мирно спал внутри.

На нарушителя составили восемь протоколов: четыре – за совершение ДТП, три – за побег с места происшествия и один – за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Самого мужчину госпитализировали, поскольку он находился в состоянии сильной алкогольной интоксикации.