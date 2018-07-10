12:06
10 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
27°C
27°C 19°C
  • среда
    27°C 22°C
  • четверг
    27°C 19°C
  • пятница
    25°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Вату бомбит от "опасных" хорватов. Любовное кино от патриарха
Вєсті Кремля
23:58, 9 июля
Вести.UA. Ссоры Ляшко и Лещенко. Сверхъестественные способности Барны
Вєсті.UA
22:11, 9 июля
Ваша фирма уже не ваша: как работают грязные регистраторы и можно ли положить их махинациям край
ЦРУ
09:03, 6 июля
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, сегодня
Вспомнить Все. Пан + Пани: первая газета "про это"
Згадати все
22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Во Львове под колесами поезда умерла женщина

54 Читати новину українською
Во Львове поезд сбил двоих человек
Во Львове поезд сбил двоих человек

Двое людей попали под поезд "Ивано-Франковск – Киев" возле станции "Пидзамче" во Львове.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Читайте также: Автомобиль полиции попал в тройное ДТП в Киеве: есть пострадавшие

Отмечается, что под поезд попали два человека. Женщина в возрасте 30-35 лет погибла до приезда медиков. Сейчас ее личность устанавливают. Мужчина 33 лет получил тяжелые травмы – закрытую черепно-мозговую травму, перелом правого предплечья и ушибы. Его доставили в больницу скорой помощи.

Инцидент произошел 9 июля в 20:26 по улице Бродовской в Львове.

Все обстоятельства и причины инцидента устанавливаются.

Теги: Новости Украины
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как и почему Украина стала причиной скандала на Чемпионате мира по футболу в России
9 июля, 21:01 Как и почему Украина стала причиной скандала на Чемпионате мира по футболу в России
Ігор Саджениця 1085
К какой цивилизации принадлежит Украина?
сегодня, 12:02 К какой цивилизации принадлежит Украина?
Катерина Одарченко 27
Пиво опередило вино: интересная статистика Instagram
6 июля, 10:00 Пиво опередило вино: интересная статистика Instagram
198
Новый уровень автобизнеса в Украине: открытие центров Jaguar Land Rover
9 июля, 16:00 Новый уровень автобизнеса в Украине: открытие центров Jaguar Land Rover
Слава Украине: как хорваты и украинцы спровоцировали скандал на ЧМ-2018
сегодня, 12:01 Слава Украине: как хорваты и украинцы спровоцировали скандал на ЧМ-2018
Яніна Ткачук 25
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 27 июня , 14:37
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Выходные в мае 2018: сколько будут отдыхать украинцы
23 апреля , 16:10
В Одессе задержали боевика, который работал на спецслужбы России
 7 февраля , 15:14
Участника известной российской группы "А'Студио" не пустили в Украину
 5 февраля , 12:15
Пивной безвиз – 10 слов которые надо знать, чтобы выбрать пиво в Европе
 сегодня , 11:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук