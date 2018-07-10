Во Львове под колесами поезда умерла женщина

Двое людей попали под поезд "Ивано-Франковск – Киев" возле станции "Пидзамче" во Львове.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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Отмечается, что под поезд попали два человека. Женщина в возрасте 30-35 лет погибла до приезда медиков. Сейчас ее личность устанавливают. Мужчина 33 лет получил тяжелые травмы – закрытую черепно-мозговую травму, перелом правого предплечья и ушибы. Его доставили в больницу скорой помощи.

Инцидент произошел 9 июля в 20:26 по улице Бродовской в Львове.

Все обстоятельства и причины инцидента устанавливаются.