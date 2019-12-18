Во Львове подвыпивший мужчина сломал ногу правоохранителю
Во Львове во время конфликта на улице пьяный мужчина сломал ногу полицейскому, который сделал ему замечание.
В правоохранительные органы поступил вызов о домашнем насилии, сообщает Нацполиция.
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27-летний житель Львова устроил ссору со своей женой, применяя к ней силу. Когда правоохранители сделали замечание, агрессивный мужчина ударил одного из них ногой.
В результате инцидента полицейский получил перелом ноги. Львовянину грозит до пяти лет лишения свободы
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