Во Львове подвыпивший мужчина сломал ногу правоохранителю

Во Львове во время конфликта на улице пьяный мужчина сломал ногу полицейскому, который сделал ему замечание.

В правоохранительные органы поступил вызов о домашнем насилии, сообщает Нацполиция.

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27-летний житель Львова устроил ссору со своей женой, применяя к ней силу. Когда правоохранители сделали замечание, агрессивный мужчина ударил одного из них ногой.

В результате инцидента полицейский получил перелом ноги. Львовянину грозит до пяти лет лишения свободы