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      Во Львове подвыпивший мужчина сломал ногу правоохранителю

      2 Читати новину українською
      Подвыпивший мужчина сломал ногу правоохранителю / Сегодня

      Во Львове во время конфликта на улице пьяный мужчина сломал ногу полицейскому, который сделал ему замечание.

      В правоохранительные органы поступил вызов о домашнем насилии, сообщает Нацполиция.

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      27-летний житель Львова устроил ссору со своей женой, применяя к ней силу. Когда правоохранители сделали замечание, агрессивный мужчина ударил одного из них ногой.

      В результате инцидента полицейский получил перелом ноги. Львовянину грозит до пяти лет лишения свободы

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Криминал Полиция Новости Львова
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