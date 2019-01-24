Во Львове появится сверхсовременная библиотека: чем проект особенный – фото

На месте нынешней библиотеки-филиала №27 на улице Богдана Хмельницкого во Львове появится новая сверхсовременная читальня.

Нынешняя библиотека "Под высоким замком" расположена в историческом здании, которое является памятником архитектуры и выходит сразу на Фабрику Повидла, проект восстановления которой представили накануне.

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Над концепцией обновления библиотечного пространства, кроме библиотекарей и проектантов, работали также родители и дети, которые являются ее частыми посетителями.

Осенью 2018-го проект доработали, ремонтные работы планируют начать уже в начале 2019-го.



Библиотека-филиал № 27 во Львове расположен в историческом здании

По данным Львовского горсовета, их общая стоимость чуть более 3,2 миллиона гривен.

За эти деньги в заведении планируют обустроить зонирование пространства согласно возрастным категориям, закупить мобильные мебель, установить сцену для театральных представлений и позаботиться о звукоизоляции, наружной маркировке и рекламе.

По визуализации проекта видно, что библиотека получит новый современный вид, в помещении будет много света, зелени и много удобных ниш для чтения, встроенных в книжные стеллажи.



Проект реконструкции библиотеки во Львове

Для самых маленьких посетителей обустроят специальную зеленую горку.



Визуализация проекта реконструкции библиотеки-филиала №27 в Львове

В декабре стало известно, что многофункциональную библиотеку центр Шептицкого во Львове номинировали на международную архитектурную премию Европейского Союза имени Миса ван дер Роэ 2019. За победу в конкурсе поборется сразу 8 проектов из Украины.