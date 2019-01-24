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      Во Львове появится сверхсовременная библиотека: чем проект особенный – фото

      19 Читати новину українською
      Нынешнюю библиотеку №27 во Львове отремонтируют за 3,2 млн грн
      Нынешнюю библиотеку №27 во Львове отремонтируют за 3,2 млн грн / 24 канал/Ілюстрація

      На месте нынешней библиотеки-филиала №27 на улице Богдана Хмельницкого во Львове появится новая сверхсовременная читальня.

      Нынешняя библиотека "Под высоким замком" расположена в историческом здании, которое является памятником архитектуры и выходит сразу на Фабрику Повидла, проект восстановления которой представили накануне.

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      Над концепцией обновления библиотечного пространства, кроме библиотекарей и проектантов, работали также родители и дети, которые являются ее частыми посетителями.

      Осенью 2018-го проект доработали, ремонтные работы планируют начать уже в начале 2019-го.

      бібліотека 27 Львів
      Библиотека-филиал № 27 во Львове расположен в историческом здании

      По данным Львовского горсовета, их общая стоимость чуть более 3,2 миллиона гривен.

      За эти деньги в заведении планируют обустроить зонирование пространства согласно возрастным категориям, закупить мобильные мебель, установить сцену для театральных представлений и позаботиться о звукоизоляции, наружной маркировке и рекламе.

      По визуализации проекта видно, что библиотека получит новый современный вид, в помещении будет много света, зелени и много удобных ниш для чтения, встроенных в книжные стеллажи.

      бібліотека Львів реконструкція
      Проект реконструкции библиотеки во Львове

      Для самых маленьких посетителей обустроят специальную зеленую горку.

      реконструкція бібліотека Львів
      Визуализация проекта реконструкции библиотеки-филиала №27 в Львове

      В декабре стало известно, что многофункциональную библиотеку центр Шептицкого во Львове номинировали на международную архитектурную премию Европейского Союза имени Миса ван дер Роэ 2019. За победу в конкурсе поборется сразу 8 проектов из Украины.

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      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Новости Львова Ремонт
      Источник: 24 Канал
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