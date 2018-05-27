Во Львове полицейские за взятку обещали переквалифицировать статью за убийство на менее тяжкую

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке одного из руководителей Сиховского райотдела полиции Львовщины и двух его подчиненных. За пять тысяч долларов США они обещали переквалифицировать статью "умышленное убийство" на менее тяжкую.

Об этом пресс-служба СБУ информирует на своей странице в Facebook.

Читайте также: Во Львове чиновница вымогала деньги у бойца АТО, – СБУ

Правоохранители установили, что оперуполномоченный, следователь и один из руководителей Сиховского отдела полиции требовали с местной жительницы пять тысяч долларов США. За эти деньги они обещали переквалифицировать статью "умышленное убийство", по которой подозревается ее отец, на менее тяжкую статью Уголовного кодекса,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативники спецслужбы задержали злоумышленников во время получения всей суммы неправомерной выгоды на территории одной из больниц города, где находился обвиняемый.

Сейчас решается вопрос объявления задержанным о подозрении и избрании им меры пресечения.

Продолжаются следственные действия.