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Во Львове полицейские за взятку обещали переквалифицировать статью за убийство на менее тяжкую

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Правоохранители потребовали 5 тысяч долларов за такую
Правоохранители потребовали 5 тысяч долларов за такую "услугу" / vlasno.info

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке одного из руководителей Сиховского райотдела полиции Львовщины и двух его подчиненных. За пять тысяч долларов США они обещали переквалифицировать статью "умышленное убийство" на менее тяжкую.

Об этом пресс-служба СБУ информирует на своей странице в Facebook.

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Правоохранители установили, что оперуполномоченный, следователь и один из руководителей Сиховского отдела полиции требовали с местной жительницы пять тысяч долларов США. За эти деньги они обещали переквалифицировать статью "умышленное убийство", по которой подозревается ее отец, на менее тяжкую статью Уголовного кодекса,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативники спецслужбы задержали злоумышленников во время получения всей суммы неправомерной выгоды на территории одной из больниц города, где находился обвиняемый.

Сейчас решается вопрос объявления задержанным о подозрении и избрании им меры пресечения.
Продолжаются следственные действия.

 

Теги: Новости Украины Новости Львова Полиция Криминальные новости СБУ
Источник: 24 канал
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