Во Львове посреди улицы мужчина порезал себе вены: фото 18+

В субботу, 27 октября, во Львове на улице Таманская 23-летний мужчина канцелярским ножом вскрыл себе вены. При этом он был пьян и вел себя агрессивно.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Львова.

На место происшествия прибыли полицейские, которые немедленно наложили жгут на руку самоубийце и остановили кровотечение, а также вызвали "скорую". До приезда медиков патрульные поддерживали разговор с мужчиной, чтобы он не терял сознание.

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Мужчина сообщил, что у него не сложились отношения с его неофициальной женой и он не хочет жить без нее и дочки,

– отметили правоохранители.

Патрульный разговаривал с мужчиной, чтобы тот не потерял сознание

Когда приехали медики, патрульные помогли перенести мужчину в карету "скорой", ведь от потери большого количества крови он не мог сам передвигаться.

Поскольку мужчина вел себя агрессивно и находился в состоянии алкогольного опьянения, полицейский сопровождал его в больницу в "скорой". Врач медучреждения рассказал, что мужчине оставалось жить не больше 5 минут и лишь своевременная и профессиональная домедицинская помощь патрульных спасла его.