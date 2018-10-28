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      Во Львове посреди улицы мужчина порезал себе вены: фото 18+

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      Во Львове патрульные спасли мужчину, который порезал себе вены
      Во Львове патрульные спасли мужчину, который порезал себе вены / Патрульная полиция Львовской области

      В субботу, 27 октября, во Львове на улице Таманская 23-летний мужчина канцелярским ножом вскрыл себе вены. При этом он был пьян и вел себя агрессивно.

      Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Львова.

      На место происшествия прибыли полицейские, которые немедленно наложили жгут на руку самоубийце и остановили кровотечение, а также вызвали "скорую". До приезда медиков патрульные поддерживали разговор с мужчиной, чтобы он не терял сознание.

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      Мужчина сообщил, что у него не сложились отношения с его неофициальной женой и он не хочет жить без нее и дочки,
      – отметили правоохранители.

      Львів поліція самогубство порізав вени

      Патрульный разговаривал с мужчиной, чтобы тот не потерял сознание

      Когда приехали медики, патрульные помогли перенести мужчину в карету "скорой", ведь от потери большого количества крови он не мог сам передвигаться.

      Поскольку мужчина вел себя агрессивно и находился в состоянии алкогольного опьянения, полицейский сопровождал его в больницу в "скорой". Врач медучреждения рассказал, что мужчине оставалось жить не больше 5 минут и лишь своевременная и профессиональная домедицинская помощь патрульных спасла его.

      Теги: Новости Украины Новости Львова Самоубийство Полиция
      Источник: 24 канал
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