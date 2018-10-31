Во Львове презентовали ленту кинофильмов, которые доступны для незрячих
Во Львове презентовали ленту кинофильмов с аудиодискрипцией – это специальный комментарий, который позволяет людям с нарушениями зрения полноценно воспринимать кинофильмы. На этот раз незрячие собрались на показ фильма "Тот, кто прошел сквозь огонь".
Один из следующих – "Иван Сила". По словам диктора аудиодискрипции, прежде чем приступать к делу, стоит осознать, насколько произведение будет сложным для понимания незрячему человеку.
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Александра Бонковская – актриса театра имени Марии Заньковецкой, именно она озвучивает фильмы для незрячих.
Если есть такая возможность, то можно сказать, какой красивой является эта героиня, в которую влюбляется главный герой, какие у нее глаза, волосы – длинные, как у нее собраны, как она одета,
– сказала Бонковский.
Над лентой "Тот, кто прошел сквозь огонь" Николая Ильенко работали почти два месяца. Это третий фильм, который в этом году показывают незрячим, в целом должен выйти десяток таких лент.
Во Львове презентовали ленту кинофильмов, которые доступны для незрячих
Среди зрителей и 37-летняя Оксана, которая на подобный показ пришла впервые.
Этот фильм о любви, где встретились двое молодых людей, а между ними вспыхнула искра любви. За счет аудиодискрипции я могу видеть так, как видят другие люди и понимать все, что происходит,
– прокомментировала незрячая Оксана Каплан.
До конца этого года незрячим должны показать еще фильмы "Сломя Голову" и "Иван Сила". Со следующего будут готовить аудиодискрипцию для еще нескольких фильмов.