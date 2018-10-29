Во Львове приостановили отопительный сезон: известна причина
Во Львове в связи с повышением температуры наружного воздуха с 29 октября 2018 года приостановили отопительный сезон для населения.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.
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Соответствующее распоряжение подал городской голова Львова Андрей Садовый. Вместе с тем, подачу отопления в больницы и учебные заведения останавливать не будут.
Когда среднесуточная температура выше + 8, это является основанием для остановки отопительного сезона. Согласно сегодняшним погодным условиям и учитывая прогноз синоптиков на эту неделю, а именно существенное повышение температуры до +18, было принято решение приостановить подачу отопления жилых домов,
– сообщили в управлении инженерного хозяйства ЛГС.
В ведомстве отметили, что при понижении температуры воздуха подача отопления в жилые дома будет восстановлена.
К слову, 10 октября во Львове начался отопительный сезон для бюджетных учреждений на основании письменных обращений руководителей учреждений. С 22 октября начался отопительный сезон для населения и других потребителей.