Во Львове приостановили отопительный сезон: известна причина

Во Львове в связи с повышением температуры наружного воздуха с 29 октября 2018 года приостановили отопительный сезон для населения.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

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Соответствующее распоряжение подал городской голова Львова Андрей Садовый. Вместе с тем, подачу отопления в больницы и учебные заведения останавливать не будут.

Когда среднесуточная температура выше + 8, это является основанием для остановки отопительного сезона. Согласно сегодняшним погодным условиям и учитывая прогноз синоптиков на эту неделю, а именно существенное повышение температуры до +18, было принято решение приостановить подачу отопления жилых домов,

– сообщили в управлении инженерного хозяйства ЛГС.

В ведомстве отметили, что при понижении температуры воздуха подача отопления в жилые дома будет восстановлена.

К слову, 10 октября во Львове начался отопительный сезон для бюджетных учреждений на основании письменных обращений руководителей учреждений. С 22 октября начался отопительный сезон для населения и других потребителей.