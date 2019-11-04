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      Во Львове приостановили подачу отопления в дома: в чем причина

      1 Читати новину українською
      Во Львове из-за потепления и для экономии частично прекратили подачу отопления
      Во Львове из-за потепления и для экономии частично прекратили подачу отопления / 24 канал

      С утра 3 ноября коммунальщики Львова частично прекратили подачу тепла в дома жителей города. Такой шаг местные власти объясняют значительным потеплением и экономией средств.

      Как рассказала заместитель городского головы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк, на малых котельных города подача тепла остановлена полностью, передает пресс-служба Львовского городского совета.

      Важно! На Львовщине очередной скандал из-за срыва отопительного сезона

      Правда, коммунальщики все же не выключили полностью подачу тепла на ТЭЦ и на котельной на улице Петлюры. Здесь подача тепла только уменьшена.

      "ТЭЦ и улицу Петлюры не выключаем полностью, потому что на повторный запуск необходимо много газа. Контролируем обращения жителей на "Горячую линию города", анализируем мнение жителей города", – добавила Маруняк.

      Заметим, что 3 ноября температура воздуха во Львове достигала 14 градусов тепла.

      Стартовал отопительный сезон для населения во Львове 29 октября. В итоге как минимум 2137 домов получили тепло.

      К слову, в украинском правительстве предполагают, что зимой с отоплением в Украине могут возникнуть проблемы , а все потому, что с 1 января 2020 года Россия может прекратить транзит газа через территорию Украины. В то же время в Кабмине заверили, что в целом страна к отопительному сезону готова, поскольку накопила достаточно запасов природного газа в хранилищах.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости Львова Коммунальные услуги Отопительный сезон
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