Во Львове приостановили подачу отопления в дома: в чем причина
С утра 3 ноября коммунальщики Львова частично прекратили подачу тепла в дома жителей города. Такой шаг местные власти объясняют значительным потеплением и экономией средств.
Как рассказала заместитель городского головы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк, на малых котельных города подача тепла остановлена полностью, передает пресс-служба Львовского городского совета.
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Правда, коммунальщики все же не выключили полностью подачу тепла на ТЭЦ и на котельной на улице Петлюры. Здесь подача тепла только уменьшена.
"ТЭЦ и улицу Петлюры не выключаем полностью, потому что на повторный запуск необходимо много газа. Контролируем обращения жителей на "Горячую линию города", анализируем мнение жителей города", – добавила Маруняк.
Заметим, что 3 ноября температура воздуха во Львове достигала 14 градусов тепла.
Стартовал отопительный сезон для населения во Львове 29 октября. В итоге как минимум 2137 домов получили тепло.
К слову, в украинском правительстве предполагают, что зимой с отоплением в Украине могут возникнуть проблемы , а все потому, что с 1 января 2020 года Россия может прекратить транзит газа через территорию Украины. В то же время в Кабмине заверили, что в целом страна к отопительному сезону готова, поскольку накопила достаточно запасов природного газа в хранилищах.