Во Львове приостановили подачу отопления в дома: в чем причина

С утра 3 ноября коммунальщики Львова частично прекратили подачу тепла в дома жителей города. Такой шаг местные власти объясняют значительным потеплением и экономией средств.

Как рассказала заместитель городского головы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк, на малых котельных города подача тепла остановлена полностью, передает пресс-служба Львовского городского совета.

Важно! На Львовщине очередной скандал из-за срыва отопительного сезона

Правда, коммунальщики все же не выключили полностью подачу тепла на ТЭЦ и на котельной на улице Петлюры. Здесь подача тепла только уменьшена.

"ТЭЦ и улицу Петлюры не выключаем полностью, потому что на повторный запуск необходимо много газа. Контролируем обращения жителей на "Горячую линию города ", анализируем мнение жителей города", – добавила Маруняк.

Заметим, что 3 ноября температура воздуха во Львове достигала 14 градусов тепла.

Стартовал отопительный сезон для населения во Львове 29 октября. В итоге как минимум 2137 домов получили тепло.