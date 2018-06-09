Во Львове приземлились 5 самолетов ВВС США: известны детали

Во Львов прибыли 5 самолетов Воздушных сил США. Эти воздушные суда – авиационные заправщики KC-135 Stratotanker – примут участие в военных учениях в соседней Польше.

Об этом информируют на сайте Воздушных сил США в Европе и Африке.

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Развертывание KC-135 в Украине является частью американской стратегии защиты европейских союзников, повышения безопасности в Восточной Европе и повышения уровня военного взаимодействия между странами-членами НАТО и партнерами,

– говорится в сообщении.

Кроме этого, во Львов прилетели около 150 человек персонала, которые будут обслуживать воздушные суда.

Отмечается, что сами учения проходят на территории и в воздушном пространстве Польши, а Украина в них не участвует.

В комментарии УП начальник управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник отметил, что Украина только принимает самолеты.

"Эти учения проводят с 2010 года. В 2018 в них принимают участие более, чем 18 тысяч военнослужащих из 19 стран-членов альянса и союзников. Украина никакого участия в них не принимает. Мы только принимаем самолеты, которые также не принимают участия в учениях. Они являются частью логистического обеспечения", – добавил Сеник.