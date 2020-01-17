Во Львове произошел пожар в популярном торговом центре: видео

Вечером, 17 января в центре Львова произошел пожар в популярном торгово-развлекательном центре Forum Lviv. Из-за сильного задымления эвакуировали посетителей.

Об инциденте сообщил в фейсбуке председатель ОО "Варта1" Игорь Зинкевич.

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Во Львове провели эвакуацию людей из торгового центра Forum Lviv. В магазине "Сильпо" примерно в 18: 00 задымилась вытяжка. Из-за этого всех людей пришлось эвакуировать,

– говорится в сообщении.

Как выяснилось, причиной пожара стала вспышка сажи в вытяжке в отделе кулинарии. Администрация сразу через громкоговорители обратилась к посетителям и персоналу с просьбой покинуть помещение.

Все успели выйти, обошлось без пострадавших.

В Forum Lviv произошел пожар, людей эвакуировали: видео

Посетители покидают торговый центр: видео