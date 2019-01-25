Во Львове произошел взрыв в подвале жилого дома: жителей эвакуировали

Вечером 24 января в многоквартирном жилом доме на улице Патона во Львове произошел взрыв. Он прогремел в подвальном помещении многоэтажки. В результате пострадал один человек.

Известно, что пострадал 37-летний сантехник, который проводил технические работы в подвальном помещении, сообщает пресс-служба Нацполиции в области.

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Сообщение о взрыве поступило в 18:36. Правоохранители выяснили, что в подвале сантехник проводил технические работы, во время которых и прогремел взрыв. Мужчину доставили в больницу, пока его жизни ничего не угрожает.

На место происшествия выехали взрывотехники, а также спасатели и работники других экстренных служб.



На место инцидента прибыли взрывотехники

Для безопасности жители подъезда, где произошел взрыв, были эвакуированы.

Это дом ОСМД. По поручению председателя ОСМД проводили ремонтные работы по отоплению в подвале дома. Взорвалась емкость с неизвестным веществом, в результате которой возник пожар. Повреждено 7 перегородок в подвале,

– рассказала в комментарии Zaxid.net председатель Железнодорожной администрации Ирина Джурик.

Кроме этого, она добавила, что в доме в результате взрыва произошел прорыв водопровода. Да, один подъезд остался без воды и отопления. Несущие стены дома не повреждены.

А вот над емкостью с веществом, что взорвалось, уже работают эксперты. Они должны определить, что это за вещество.



Во Львове произошел взрыв в подвале жилого дома