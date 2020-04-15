Во Львове произошел взрыв возле больницы: погиб человек
Во Львове 15 апреля неподалеку 5-й городской больницы на улице Котляревского произошел взрыв. В результате погиб человек. По предварительным данным ему было около 40 лет.
На місці події працюють вибухотехніки та правоохоронці. Про це повідомили на фейсбук-сторінці "Гарячої лінії міста Львова".
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Що відомо про деталі вибуху
- Смерть чоловіка констатували на місці події до приїзду бригади швидкої допомоги. Травми були не сумісні зі життям.
- За попередніми висновками, вибухнув невідомий предмет. Що саме – з’ясовують працівники поліції.
- У пресслужбі ДСНС Львівщини повідомили, що рятувальників не залучали, оскільки вибух не спричинив горіння.
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