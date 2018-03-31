Во Львове произошла авария с участием троллейбуса и маршрутки: есть пострадавшие

В субботу, 31 марта, на пересечении улиц Зеленая –Луганска, в Сиховском районе Львова, произошло ДТП с участием троллейбуса №24 и маршрутки №40. Об этом ZAXID.NET сообщили в пресс-службе ГУ ЧП во Львовской области.

В аварии пострадали 7 человек, 5 из них госпитализированы. 6 человек сейчас находятся в 8 больнице, а один пассажир в возрасте 17 лет в больнице на Орлика. Вероятная причина ДТП – несоблюдение безопасной дистанции между транспортными средствами при движении.

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Полицейские установили, что троллейбус въехал в заднюю часть маршрутки, вследствие чего пострадали пассажиры. В момент столкновения в маршрутке находились 20 пассажиров, а в троллейбусе примерно 25 человек.

"Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, уточняется количество пострадавших, решается вопрос об открытии уголовного производства", – сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская.