Во Львове произошла стрельба: информации о пострадавших нет
Стрельба во Львове произошла на улице Научной, 86 между домами к улице Симоненко. На место происшествия прибыли три патруля.
Во Львове произошла стрельба. Информации о пострадавших нет, сообщает депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.
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Стреляли между домами на улице Научной к улице Симоненко. На место происшествия прибыли три патруля полиции. Один автомобиль успели задержать, а другой задержали на улице Навроцкого в 18:00.
Стрельба произошла на Научной – карта:
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