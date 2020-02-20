Стрельба во Львове произошла на улице Научной, 86 между домами к улице Симоненко. На место происшествия прибыли три патруля.

Во Львове произошла стрельба. Информации о пострадавших нет, сообщает депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

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Стреляли между домами на улице Научной к улице Симоненко. На место происшествия прибыли три патруля полиции. Один автомобиль успели задержать, а другой задержали на улице Навроцкого в 18:00.

Стрельба произошла на Научной – карта:​