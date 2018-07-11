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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Во Львове прооперировали раненых солдат с Ровненского полигона: известно о состоянии здоровья

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Во Львове медики спасли жизни трех минометчиков, которые были ранены во время взрыва на Ровненском полигоне. Они получили тяжелейшие травмы. Сейчас врачи оценивают состояние их здоровья как средней тяжести. Однако впереди у воинов еще долгий путь реабилитации и не одна операция.

Трех бойцов из Ровно во Львов доставили вертолетом, срочные операции им делали в течение всей прошлой пятницы. У всех тяжелые минно-взрывные травмы и осколочные ранения верхних частей тела, шеи и головы. Сейчас жизни военных ничего не угрожает.

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"Операции были очень сложные, в каждом принимала участие мультидисциплинарная команда разных специалистов хирургов, в настоящее время состояние двух раненых средней тяжести, а у одного продолжает оставаться тяжелым", – отметил начальник Военно-медицинского центра Западного региона Иван Гайда.

Самой тяжелой операция была у 31-летнего бойца из Закарпатья. У него ранена голова. Сейчас ему лучше, но еще долгое время мужчина будет находиться на лечении в госпитале. Врачи говорят, что всех трех ждут очередные операции.

Пациенту, которого перевели в офтальмологическое отделение, будет нужно протезирование глазного яблока. Сейчас у него есть протез для того, чтобы глазница держала свою форму,
– рассказала начальница отделения анестезиологии и реанимации Ольга Зацепа.

Рядом с ранеными всегда находятся родные. У одного из бойцов беременная жена с тремя детьми.

"В интернете увидела, что трое погибших, а за него молятся. Я в военкомате узнала, что он жив во Львовском госпитале", – вспомнила женщина пострадавшего.

Сейчас бойцы пришли в себя и ждут следующие операции.

Теги: Новости Украины Взрыв Оружие Вооруженные Силы Украины Ровно Новости Львова
Источник: 24 канал
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