Во Львове прооперировали раненых солдат с Ровненского полигона: известно о состоянии здоровья
Во Львове медики спасли жизни трех минометчиков, которые были ранены во время взрыва на Ровненском полигоне. Они получили тяжелейшие травмы. Сейчас врачи оценивают состояние их здоровья как средней тяжести. Однако впереди у воинов еще долгий путь реабилитации и не одна операция.
Трех бойцов из Ровно во Львов доставили вертолетом, срочные операции им делали в течение всей прошлой пятницы. У всех тяжелые минно-взрывные травмы и осколочные ранения верхних частей тела, шеи и головы. Сейчас жизни военных ничего не угрожает.
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"Операции были очень сложные, в каждом принимала участие мультидисциплинарная команда разных специалистов хирургов, в настоящее время состояние двух раненых средней тяжести, а у одного продолжает оставаться тяжелым", – отметил начальник Военно-медицинского центра Западного региона Иван Гайда.
Самой тяжелой операция была у 31-летнего бойца из Закарпатья. У него ранена голова. Сейчас ему лучше, но еще долгое время мужчина будет находиться на лечении в госпитале. Врачи говорят, что всех трех ждут очередные операции.
Пациенту, которого перевели в офтальмологическое отделение, будет нужно протезирование глазного яблока. Сейчас у него есть протез для того, чтобы глазница держала свою форму,
– рассказала начальница отделения анестезиологии и реанимации Ольга Зацепа.
Рядом с ранеными всегда находятся родные. У одного из бойцов беременная жена с тремя детьми.
"В интернете увидела, что трое погибших, а за него молятся. Я в военкомате узнала, что он жив во Львовском госпитале", – вспомнила женщина пострадавшего.
Сейчас бойцы пришли в себя и ждут следующие операции.