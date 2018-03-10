Во Львове прошел первый этап отбора на "Игры непокоренных"

В субботу, 10 марта, на учебно-спортивной базе летних видов спорта Минобороны во Львове стартовали спортивные тестирования на участие в международных соревнованиях для военных ветеранов "Игры Непокоренных".

Свои силы в первом этапе спортивных тестирований более шестидесяти участников пробуют в таких видах спорта: гребле на тренажерах, велоспорте, легкой атлетике, стрельбе из лука, плавании и пауэрлифтинге.

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Их здесь никто не судит, не ставит никаких рейтингов. Под наблюдением тренера, который тебе покажет технику, — попробуешь, решишь. Дальше все зависит только от ребят. Если он хочет, то будет иметь возможность заниматься,

— рассказала координатор проекта "Игры непокоренных" Оксана Горбач.

Очередной этап спортивных тестов устроят на следующей неделе в Одессе, затем — в Киеве. А уже в мае состоятся Национальные "Игры непокоренных", во время которых определят пятнадцать участников украинской сборной. Они осенью представят нашу страну в австралийском Сиднее

Напомним, основал их принц Гарри четыре года назад. Украинская сборная свою мощь на Играх впервые демонстрировала в прошлом году.