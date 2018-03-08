Во Львове прошли феминистский марш и антифеминистский пикет

Во Львове цветы сегодня получали не только женщины. Чтобы мужчины не забывали о правах женщин, местные активистки решили подарить цветы и им. Реакция на неожиданный презент была разной – от удивления до благодарности.

На такой подарок мужчины реагируют по-разному, некоторые умиляется, особенно серьезные отказываются, а изобретательные находят повод сэкономить на подарке для своей половинки.

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А тем временем на площади Рынок за права женщин вышли бороться по-серьезному. Палитра плакатов с изрядной оригинальностью и всех цветов радуги.

На моем плакате можно увидеть надпись: "мое тело мое дело" – это значит, что тело каждого человека это его дело, то есть он имеет право выглядеть, как ему нравится и не должен подвергаться из-заэтого унижениям,

– рассказала активистка Феминистической мастерской Елена.

А рядом собрался альтернативный женский пикет против феминизма. Эти девушки уверены, что их права никто не нарушал.

"Мы сегодня здесь собрались потому что мы против женского марша, мы считаем, что мы с мужчинами и так на одном уровне, мы ходим на выборы голосовать, у нас есть свобода действия, поэтому такой марш позорит наш город", – отметила противница феминизма Вита.

К счастью, 8 марта обошлось без конфликтов и около сотни борцов за права женщин с барабанами таки прошли маршем по улицам Львова.